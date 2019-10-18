سلطات عين السبع تمنع مائدة مستديرة حول الحريات الفردية

قالت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، الذراع الشبابي للحزب الاشتراكي الموحد، فرع عين السبع الحي المحمدي، إن مائدة مستديرة كانت تعتزم تنظيمها نهاية الآسبوع الجاري حول موضوع الحريات الفردية، تم منعها.

وقالت الشبيبة، اليوم الجمعة، إن فرعها المحلي تفاجأ بمنع إقامة المائدة المستديرة التي كانت تنوي الحركة تنظيمها تحت عنوان “الحريات الفردية، ترف أم ضرورة” بالمركز الثقافي إدماج بعين السبع.

وتقول الشبيبة إنه بعد أن توصل الفرع بموافقة إدارة المركز الثقافي من أجل تنظيم النشاط المذكور، تفاجأ برفض السلطات المحلية في شخص رئيس الملحقة الادارية الوفاق، والذي بدون أي مبرر موضوعي حسب الشبيبة، رفض تسلم إشعار تنظيم النشاط، بدعوى وجود أوامر عليا تفرض منع المائدة المستديرة لاعتبارات سياسية.

وتقول شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد إنها المرة الثانية التي تمنع من تنظيم أنشطتها بتراب مقاطعة عين السبع، فقد سبق لرئيس مقاطعة عين السبع أن منعها من إقامة الحفل الافتتاحي للمؤتمر الوطني السابع للحركة بمسرح بوجميع دون تقديم أي مبررات موضوعية، في شهر يونيو الماضي.

وعبرت الشبيبة عن استنكارها لما وصفته بالتضييق المستمر على أنشطتها، مدينة “لمنطق التعليمات السائد، والذي يدل على أن لاشيئ تغير في بلدنا على مستوى الحريات العامة رغم تغير الدساتير و القوانين”، داعية جميع الإطارات الديمقراطية للتوحد ضد ما وصفته بالمضايقات التي استفحلت مؤخرا دفاعا عن العمل السياسي الجاد الهادف الى تأطير و تكوين الشباب.

