التشكيلية فاطنة شعنان تمثل المغرب في “Carrousel du Louvre” في باريس

تمثل الفنانة التشكيلية، فاطنة شعنان، المغرب، في نسخة عام 2019، من معرض “Carrousel du Louvre”، المقام في باريس، انطلاقا من اليوم الجمعة، وإلى غاية يوم الأحد المقبل.

وغابت فاطنة شعنان عن النسخة الماضية من الحدث البارز، لأسباب خارجة عن إرادتها، كما فسرت في منشور، شاركته مع متتبعيها، وأصدقائها على ‘فايسبوك”، قبل أن تتلقى الدعوة، مجددا، لعرض لوحاتها في المعرض هذه السنة، ممثلة بلدها المغرب.

ووجهت الفنانة التشكيلية الشكر إلى رئيس الأكاديمية الفرنسية الفنية، ونائبه على توجيه الدعوة إليها من أجل عرض إبداعاتها في حدث وازن مثل ” Carrousel du Louvre”.

وتتميز لوحات شعنان عادة بالاحتفاء بالإنسان، والطبيعة، وغالبا ما تشتغل على كل ما هو تقليدي، وأصيل.

الفنانة شعنان من مواليد مدينة الدارالبيضاء، وهي حاصلة على شهادة في البرمجة، والتحليل المعلوماتي، وشهادة في التجميل، وعدة شهادات أخرى في التدليك اللمفاوي، لكن الرسم استهواها، ودخلت إلى عالمه بالصدفة لتبدع فيه، وتخلق اسما مميزا في فن الرسم المغربي.