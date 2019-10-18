المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوجه إنذارا إلى إذاعة طنجة الدولية بسبب إشهار غير معلن عنه

تسبب إعلان تجاري في تلقي إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية إنذارا من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

وقرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال جلسته المنعقدة، أمس الخميس، بناء على إحالة ذاتية من قبل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، توجيه إنذار لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بسبب الإشهار غير المعلن عنه، خلال النشرتين الإخباريتين اللتين، تم بثهما على راديو ميدي 1 بتاريخ 08 غشت و09 شتنبر 2019.

وعلل المجلس، حسب بلاغ له، أصدره، اليوم الجمعة، قراره هذا، بالخروقات المسجلة في النشرتين المذكورتين، للمقتضيات القانونية، والتنظيمية، الجاري بها العمل في مجال الاتصال السمعي البصري، والمتعلقة بالإشهار غير المعلن عنه.

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واعتبر المجلس الأعلى، بعد الاطلاع على رد إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية على طلب التوضيحات الموجه إليها من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أنه تم خلال هاتين النشرتين الإخباريتين، ذكر، وتقديم علامتين تجاريتين بالاسم، وبنوع من المحاباة، وبشكل متكرر، وخارج الفقرات الإشهارية.

كما أن تقديم منتوجات، وخدمات هاتين العلامتين التجاريتين، اعتبره المجلس خطابا ترويجيا ضمن نشرة إخبارية إذاعية، من شأنه تغليط المستمعين، بسبب الخلط بين المحتوى الإخباري، والإشهاري.

يذكر أن القرار الأخير جاء بعد قرار مماثل، أصدره المجلس، قبل أيام، في حق إذاعة خاصة، بإحالة ذاتية، بسبب إشهار غير معلن عنه.