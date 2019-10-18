المحكمة الفرنسية تدين الكوميدي المغربي جوادي بالحبس

قضت السلطات القضائية بمدينة غرنوبل بفرنسا، اليوم الجمعة، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حق الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي، على خلفية اتهامه بمحاولة اغتصاب شابة فرنسية.

وكانت السلطات الفرنسية، قد منحت السراح المؤقت للكوميدي عبد الفتاح جوادي، بعد اعتقاله بتهم تتعلق باغتصاب شابة فرنسية، قبل أن يصدر الحكم النهائي في قضيته.

وغادر جوادي وأسرته الصغيرة المغرب قبل مدة من أجل الاستقرار خارج الوطن، إذ استقر بشكل مؤقت في عدد من الدول الأروبية قبل أن يستقر في فرنسا ليواجه المشكل القضائي هناك.

وارتبط اسم الكوميدي عبد الفتاح جوادي قبل مغادرته المغرب بخلافات مع عدد من المشاهير قبل أن يقرر مغادرة ارض الوطن مدعيا أنه يهاني من الاضطهاد وتهديدات