في مران حضره فوزي لقجع.. المنتخب المحلي يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء الجزائر

خاضت عناصر المنتخب الوطني للاعبين المحليين، صباح اليوم الجمعة، في مدينة بركان، آخر حصة تدريبية قبل المواجهة المرتقبة، التي ستجمعهم غدا السبت، بالمنتخب الجزائري، ضمن إياب الدور الفاصل، المؤهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وشهدت حصة اليوم، حضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الذي قدم الدعم المعنوي للعناصر الوطنية، والمدرب الحسين عموتة، حيث حثهم على ضرورة تحقيق التأهل إلى “الشان”.

ووضع عموتة آخر اللمسات على التشكيل الرسمي، الذي سيدخل به لقاء الغد، الذي ستكون أرضية الملعب البلدي في بركان مسرحا له، بداية من الساعة الثامنة مساء.

ويبحث الفريق الوطني عن الفوز بأي نتيجة لاقتناص بطاقة العبور، بعدما انتهت مواجهة الذهاب، في شتنبر الماضي، في ملعب البليدة في الجزائر، بالتعادل دون أهداف.

ويسعى عموتة إلى تجاوز المنتخب الجزائري، والتأهل إلى نهائيات “الشان”، وبالتالي بداية رحلة الدفاع عن اللقب، الذي توج المنتخب الوطني بنسخته الأخيرة، مطلع عام 2018، في الدورة التي احتضنت مبارياتها ملاعب المملكة.