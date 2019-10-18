الخارجية: سنعمل على تجديد عضوية العراق في مجلس حقوق الانسان مستقبلا

اكدت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، أنّ العراق سيشغل صفة مُراقِب في مجلس حقوق الإنسان بداية العام المقبل، فيما اشارت الى انها ستعمل على تجديد عضويته في المجلس مستقبلا.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "العراق يشغل حالياً عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة من عام 2017 ولغاية نهاية 2019، وقد كان لنا دور إيجابيّ فعّال فيه"، مبينا "اننا عملنا جاهدين على إبعاد قرارات المجلس، وإجراءاته عن التسييس".

واضاف إنّه "بقدر تعلّق الأمر بوزارة الخارجيّة بوصفها الجهة المعنيّة بحشد الدعم الدوليّ للتصويت لصالح تجديد عضوية العراق في المجلس لعامين آخرين، نودّ أن نُؤكّد للجميع أنّ الوزارة سعت حثيثاً لاستحصال هذا الدعم، وبذلت جُهُوداً كبيرة حتى الساعات الأخيرة"، مشيرا الى انها "نجحت في الحُصُول على وُعُود من130 دولة منها دول دائمة العضويّة في مجلس الأمن؛ وحصد فعلاً على 121 صوتاً، اي بفارق صوتين عن التأهيل، لكنّ بعضاً من هذه الدول لم تلتزم بوعودها، وأحجمت عن التصويت لصالحنا؛ بسبب مواقف العراق المبدئيّة على الصعيدين الإقليميِّ والدوليِّ، ونهجه الثابت إزاء بعض الأحداث السياسيّة، والأمنيّة، والتي يبدو أنّها ما كانت مُتوافِقة مع توجُّهات سياسات بعض الدول، فلم تُصوّت لصالحنا".

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واكد ان "العراق سيشغل صفة مُراقِب في مجلس حقوق الإنسان بداية العام المقبل، ويبقى العمل مُستمرّاً بما يستحقه بلدنا، ويليق به"، لافتا الى "اننا سنعمل على تجديد عضويتنا في مجلس حُقوق الإنسان مستقبلاً".

وكشف مصدر مطلع، امس الخميس، ان العراق خسر عضويته في مجلس حقوق الانسان.