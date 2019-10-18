مكتب عبد المهدي: نتائج لجنة التحقيق بشان التظاهرات ستعلن خلال الايام القليلة المقبلة

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، ان نتائج لجنة التحقيق بشان التظاهرات ستعلن خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي حضر، اليوم ، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات"، مبينا انه "اطلع على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها".
واضاف انه "جرى مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي الى عبد المهدي في وقت قريب"، لافتا الى ان "الإعلان عنها في الايام القليلة المقبلة".
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