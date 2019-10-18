الاربعينية هذه الليلة في كربلاء 'صور'

كربلاء.. المحافظة التي تشهد هذه الليلة من كل عام زيارة مليونية بمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، حيث يقصدها ملايين الزوار المتوجهين اليها سيرا على الاقدام. بينما تنتشر المواكب على طول الطرق المؤدية الى المحافظة لتقديم الخدمات للزائرين، والصور ادنا تبين المحافظة في مساءها وليلها وهي تحتضن ملايين الزائرين وسط اجراءات امنية مشددة. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements

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