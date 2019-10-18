أمريكا تراقب مظاهرات لبنان وتدعو رعاياها للحذر

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، أنها تراقب المظاهرات في لبنان عن قرب، داعية مواطنيها إلى الحذر.

ونقلت فضائية "العربية" عن مسؤول بالخارجية الأمريكية مطالبة بلاده كافة الأطراف اللبنانية بالابتعاد عن العنف والإضرار بالمنشآت العامة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق الجمعة، تحذيرًا عاجلًا لرعاياها في لبنان، دعت فيه الأمريكيين للابتعاد عن أماكن التظاهر وتوخي الحيطة والحذر.

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وتصاعدت حدة المواجهات وأعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات اللبنانية، مساء الجمعة، حيث عمت الفوضى العديد من ميادين وشوارع العاصمة بيروت بالتزامن مع عمليات سرقة ونهب لمصارف ومتاجر.





وواصل المحتجون الاعتصامات والمظاهرات في العديد من المدن، رغم كلمة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التي منح خلالها نفسه والقوى السياسية في البلاد مهلة 72 ساعة للوصول لحل للأزمة التي اندلعت مساء الخميس، عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، حيث أشعل القرار الذي سحبته الحكومة، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة.

واندلعت المظاهرات، مساء الخميس، عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة. وتتعرض بيروت لضغوط من أجل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب ومكافحة الفساد، وهي الشروط التي وضعها المانحون الدوليون من أجل صرف أجزاء من المبالغ التي كانوا قد تعهدوا بتقديمها للبنان بقيمة 11 مليار دولار.