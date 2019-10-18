"سوريا الديمقراطية": ملتزمون بوقف إطلاق النار وسنرد على الخروقات

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العين الإخباريةالسبت 2019/10/19 12:34 ص بتوقيت أبوظبي
قوات سوريا الديمقراطية - رويترز
قالت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إنها ملتزمة بوقف إطلاق النار ولكنها في الوقت ذاته محتفظة بحق الرد على الخروقات التركية.
وأكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرائيل، إن 13 عنصرا قتلوا من صفوفهم جراء خروقات الجيش التركي في منطقة رأس العين فضلا عن سقوط 5 مدنيين شمالي سوريا.
وأعلنت واشنطن وأنقرة، مساء الخميس، اتفاقهما على وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي شرق سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به تركيا.
ووفق البيان، أكدت الولايات المتحدة وتركيا علاقتهما كزميلين في حلف الناتو، وأن واشنطن تتفهم المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا على الحدود الجنوبية لها.
وأشار إلى توافق تركيا والولايات المتحدة على أن الظروف على الأرض، لا سيما شمالي شرق سوريا، تتطلب تنسيقا أوثق على أساس المصالح المشتركة للبلدين.
وحسب البيان المشترك، تظل واشنطن وأنقرة ملتزمتين بحماية أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسكانه من جميع التهديدات.
وكرر البلدان التزامهما بدعم حقوق الإنسان وحماية المجتمعات الدينية والعرقية، والتزامهما بمواجهة تنظيم داعش في شمالي شرق سوريا، وسيشمل ذلك التنسيق بشأن مراكز الاحتجاز والمشردين داخليا من المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي سابقا.
واتفق البلدان على أن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تستهدف فقط الإرهابيين ومخابئهم ومواقعهم والأسلحة والمركبات والمعدات الخاصة بهم.
وأعربت أنقرة عن التزامها بضمان سلامة ورفاهية سكان جميع المراكز السكانية في المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها القوات التركية.
وأكد الجانب التركي، من جديد، أنه سيتم ممارسة أقصى درجات الحرص حتى لا يتسبب في أي ضرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية.
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