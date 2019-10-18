الإمارات تدين تفجيرا إرهابيا بأفغانستان أوقع 62 قتيلا

أدانت دولة الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة ننجرهار شرقي أفغانستان خلال صلاة الجمعة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المصلين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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كما أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي، وأكد في بيان له أن "سفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وتحويلها إلى ساحة للصراع، وترويع المصلين والآمنين، من أشد أنواع الإفساد في الأرض."

وشدد بيان الأزهر على أن تلك الأعمال البغيضة تؤدي إلى نشر الكراهية والعنصرية وتخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف.

وقتل 62 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين نتيجة انفجار استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة، بـ"ننجرهار" شرقي البلاد.

وقال عطاء الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار، إن الانفجار وقع داخل مسجد في منطقة "الحسكة مينا"، مما أدى لسقوط سقف المسجد.. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.