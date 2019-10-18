البحرين تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

دعت وزارة الخارجية في البحرين جميع رعاياها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا، نظرًا لما تمر به البلاد من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية على ما صدر عنها من بيانات سابقة تحث رعاياها بعدم السفر نهائيًا إلى لبنان، وذلك منعًا لتعرضهم لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم.

وكانت عدد من الدول العربية والغربية حذرت أيضا في وقت سابق رعاياها من السفر إلى لبنان كما، ودعت المتواجدين في بيروت إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مناطق الاحتجاجات.





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فمن جانبها، حذرت السفارة السعودية في بيروت، الجمعة، السعوديين من التواجد في أماكن المظاهرات والاحتجاجات، فيما أهابت سفارة الإمارات مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر وتفادي أماكن المظاهرات والاحتجاجات.

وطالبت سفارة مصر من رعاياها في لبنان بضرورة الابتعاد عن مناطق الاحتجاج وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم.

وجددت السفارة الأردنية في بيروت مطالبتها الأردنيين المقيمين والزائرين في لبنان، بضرورة الابتعاد عن مناطق التوتر والحذر أثناء تنقلهم.

أما سفارة الكويت فدعت رعاياها العازمين على القدوم إلى لبنان للتريث، نظراً لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات، مطالبة الموجودين هناك بالحذر والابتعاد عن مناطق التجمهر.

واندلعت مساء الخميس مظاهرات في لبنان عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.