احتجاجات لبنان واستقرار الذهب.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز: بومبيو يبحث مع نتنياهو مواجهة "التأثير الخبيث" للنظام الإيراني، وخبيران: وقف إطلاق النار بشمال سوريا رضوخ من أردوغان لأمريكا، وإعلان مبادئ بين حكومة السودان والحركة الشعبية يحدد مسارات التفاوض، ولبنان يترقّب موقف عون والحريري.. و"المستقبل" يحمّل حزب الله المسؤولية، والعراق يغلق حدوده مع سوريا على خلفية العدوان التركي، وأردوغان يهدد باستئناف عدوانه على سوريا الثلاثاء المقبل، والغضب في لبنان يطال مقار نواب مليشيا حزب الله، وتوقف 810 مدارس وحرمان 68 ألف طالب من التعليم جراء العدوان التركي، ووزير خارجية لبنان: بديل الحكومة الحالية هو ضباب ولن نقبل بالفوضى، وماكرون: العملية التركية في شمال سوريا "حماقة"، والحريري يمنح القوى السياسية 72 ساعة لحل الأزمة في لبنان، وهاجس عودة داعش يثير مخاوف دول جوار ليبيا.

وفي الاقتصاد تطالعون: إيران في الإعلام.. اقتصاد مظلم ومستقبل باهت، وتركيا في الإعلام.. أزمة الليرة والعدوان على سوريا يهبطان بالاقتصاد، و%6.2 ارتفاعا بالناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال 9 أشهر من 2019، واستقرار أسعار الذهب فوق 1490 دولارا للأوقية، واليورو قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع بفعل آمال بشأن "بريكست"، وأوف أمريكا: معنويات المستثمرين ترتفع لأعلى مستوى في 6 أسابيع، وارتفاع احتياطي روسيا من الذهب إلى 72.1 مليون أوقية.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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