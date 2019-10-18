الان تتابع لبنان.. ارتفاع عدد مصابي اشتباكات الأمن والمتظاهرين إلى 52 شخصا #لبنان_ينتفض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، ارتفاع عدد مصابي قوات الأمن خلال اشتباكات مع متظاهرين في أنحاء متفرقة بالبلاد إلى 52 شخصا.

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