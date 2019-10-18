سياسي كردي يكشف  حقيقة وقف الحملة التركية على شرق الفرات

الجمعة 18 أكتوبر 2019

إبراهيم كابان السياسي الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي

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قال إبراهيم كابان، السياسي الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي، إنه في الحقيقة لم تتوقف الحملة التركية على شمال سوريا رغم إتفاق وقف إطلاق النار حتى الان ومنذ الصباح ارتكب الجيش الاحتلال التركي ومرتزقة الائتلاف مجزرة بحق المدنيين في قرية مشيرفة القريبة من رأس العين. وأكد كابان لـ"الخليج 365"، أن الاتفاقية حتى هذه اللحظة غير واضحة، الأمريكيين يتحدثون بشكل، والاتراك بشكل مختلف، وما اكده قوات سورية الديمقراطية على لسان قائدها مظلوم عبدي: إن الاتفاق يشمل فقط المنطقة بين تل ابيض ورأس العين ( سري كانيه )، وبعمق 20 ميل اي ما يقارب 32 كلم.



وأضاف السياسي الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي، أن الطرف التركي حتى هذه اللحظة لم يلتزم بالاتفاقية وارتكب اليوم عدة مجازر بحق المدنيين والاطباء الذين توجهوا إلى سري كانيه لإسعاف المدنيين.. وكذلك ارتكب الاحتلال التركي مجزرة في قرية مشيرفة.

وبين كابان، أن قضية سحب القوات الكردية نعم إذا تمت الاتفاقية بما يتوافق مع انسحاب الطرف التركي على ان يتم تطبيق الاتفاق من الطرفين ولكن حتى اللحظة الطرف التركي يرتكب المجازر وبذلك عملياً الاتفاقية ملغاة حتى ان ينفذ الطرف التركي للاتفاقية.