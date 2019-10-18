دكتور سعودي يتمكن من اختراع جهاز ينهي الأورام السرطانية للأبد

الجمعة 18 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

تمكَّن دكتور سعودي متخصص في الهندسة الميكانيكية من تصميم وتصنيع جهاز، يسهم في علاج الأورام السرطانية غير الحميدة.



وقال الدكتور محمد القحطاني، إن شغفه بالتخصصات الطبية والهندسية معًا قاده إلى هذا الإنجاز الذي سيساعد الأطباء في عمليات المنظار لعلاج الأورام السرطانية.

وأضاف القحطاني، هذه الطريقة جديدة وحديثة، وهي توجِّه العلاج للخلايا السرطانية مباشرة، وتكون فيها العملية العلاجية سهلة؛ إذ يخضع المريض لعملية منظار، يتم فيها زراعة الجهاز المعدني في المنطقة التي تحتوي على الورم، وبعد ذلك يُعطَى المريض العلاج عن طريق الفم على شكل كبسولات غير فعالة نهائيًّا، وليس لها أي أضرار. وعند وصول الدواء إلى منطقة وجود الجهاز المعدني يتفاعل معه، ويقتل الخلايا السرطانية.

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وعما إذا كان سيبقى الجهاز المعدني داخل جسم المريض بعد العلاج أم لا، قال القحطاني، يتم استخراج الجهاز المعدني من جسم المريض بعد انتهاء فترة العلاج بطريقة الزراعة نفسها.

وتابع، من أهم الفوائد التي سوف يستفيد منها مرضى السرطان أو الأورام غير الحميدة أن العلاج سوف يكون موجهًا إلى الخلايا السرطانية فقط دون الإضرار بالخلايا السليمة أو الأعضاء الحيوية داخل جسم المريض.

وقال القحطاني في سياق حديثه، بناء على ذلك سوف تزداد نسبة الناجين من هذا المرض بإذن الله، وسوف تقل الأعراض الجانبية المصاحبة للطرق العلاجية الأخرى.

وأشار إلى أن هذه الطريقة ما زالت في مرحلتها البحثية، وهي المراحل الأولى لأي علاج، وهي ما تسمى علميًّا in-vitro ، أي إنه يتم فحص العلاج في المختبر على خلايا حية؛ لكي يتم التأكد من فاعليتها قبل تجربتها على المرضى.

وأوضح القحطاني هذه المرحلة قد تستغرق فترة أطول من المتوقع لها، أو أقصر، حسب الدعم الحاصل للفكرة، وعمل أبحاث تطويرية للفكرة؛ لكي تصل لدرجة مقنعة من الفاعلية، ويتم الحصول على تصاريح طرحها وتجربتها على المرضى.