شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين الهجوم على مسجد في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة) أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الذي وقع اليوم داخل أحد المساجد خلال صلاة الجمعة في إقليم ننغرهار شرق أفغانستان، وأسفر عنه مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين للأمم المتحدة أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين, مجددًا تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة أفغانستان.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الذي وقع اليوم داخل أحد المساجد خلال صلاة الجمعة في إقليم ننغرهار شرق أفغانستان، وأسفر عنه مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين للأمم المتحدة أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين, مجددًا تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة أفغانستان.

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