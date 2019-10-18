حواط: الفريق الحاكم في لبنان غير قادر على معالجة الازمة الاقتصادية

رأى عضو كتلة ​لبنان​ القوي النائب ​زياد حواط​، "ان الفريق الحاكم في لبنان غير قادر على معالجة الازمة الاقتصادية"، داعيا في حديث تلفزيوني، "الى استقالة ​الحكومة​ وتشكيل أخرى تكنوقراط.

واكد حواط "ان ليس صحيحا ان ​القوات​ تعرقل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وهو بالتأكيد لم يقصدها في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في ​السراي الحكومي​،" موضحا "ان القوات تناقش في مشروع ​الموازنة​ لفرض الاصلاحات، ولا تعرقل لاجل العرقلة، بل لأجل التحسين، لاننا نرى ان هذه الموازنة ليست على قدر الازمة ولاترقى الى مستوى معالجتها".