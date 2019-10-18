حواط: الفريق الحاكم في لبنان غير قادر على معالجة الازمة الاقتصادية

رأى عضو كتلة لبنان القوي النائب زياد حواط، "ان الفريق الحاكم في لبنان غير قادر على معالجة الازمة الاقتصادية"، داعيا في حديث تلفزيوني، "الى استقالة الحكومة وتشكيل أخرى تكنوقراط.
واكد حواط "ان ليس صحيحا ان القوات تعرقل رئيس الحكومة سعد الحريري، وهو بالتأكيد لم يقصدها في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في السراي الحكومي،" موضحا "ان القوات تناقش في مشروع الموازنة لفرض الاصلاحات، ولا تعرقل لاجل العرقلة، بل لأجل التحسين، لاننا نرى ان هذه الموازنة ليست على قدر الازمة ولاترقى الى مستوى معالجتها".
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