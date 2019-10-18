نشرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، على مواقع التواصل الإجتماعي، مشهدًا يتضمّن قيام عناصر من قوى الأمن بتقديم المساعدة لبعض المتظاهرين".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن نشرت مشهدا يتضمن قيام عناصرها بتقديم المساعدة لبعض المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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