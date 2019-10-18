النشرة: عناصر الجيش عملت على فتح طريق زحلة الكرك بعد تصادم مع المتظاهرين

ذكر مراسل "النشرة" في زحلة أنّ "عناصر ​الجيش اللبناني​ عمِلت على فتح ​طريق زحلة​ ​الكرك​ عند مجمع "الحمرا بلازا"، بعد تصادم مع المتظاهرين".

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