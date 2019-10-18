النشرة: قطع الطريق العام في عبرا شرق صيدا بمستوعبات النفايات وإقفال جزء من مستديرة مرجان

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بـ"قطع الطريق العام في عبرا شرق صيدا بمستوعبات ​النفايات​، وإقفال جزء من مستديرة مرجان على الأوتستراد الشرقي ل​مدينة صيدا​، وقطع الطريق بالإطارات المشتعلة للأوتوستراد الشرقي لجهة "سبينس".

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