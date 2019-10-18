سعد:نحن أمام معارضة وطنية بصيغتها الشعبية وهذا مستجد في الحياة السياسة

رأى النائب ​أسامة سعد​ في حديث تلفزيوني أنه "الانتفاضة رسّخت حقائق جديدة في الواقع السياسي اللبناني، ومن هذه الحقائق انها كشفت ان التسوية الرئاسية التي تحكم البلد تقف على ارض رخوة، وعدّلت بموازين القوى".

وقال: "نحن أمام معارضة وطنية بصيغتها الشعبية وهذا مستجد في ​الحياة​ ال​سياسة​ وعلى ​الحكومة​ ان بقيت أو ذهبت ان تقرأ هذه التطورات جيدا لأن هذه الانتفاضة أخلّت بتفاهمات قائمة بين فرقاء الحكومة".