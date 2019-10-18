سعد:نحن أمام معارضة وطنية بصيغتها الشعبية وهذا مستجد في الحياة السياسة

رأى النائب أسامة سعد في حديث تلفزيوني أنه "الانتفاضة رسّخت حقائق جديدة في الواقع السياسي اللبناني، ومن هذه الحقائق انها كشفت ان التسوية الرئاسية التي تحكم البلد تقف على ارض رخوة، وعدّلت بموازين القوى".
وقال: "نحن أمام معارضة وطنية بصيغتها الشعبية وهذا مستجد في الحياة السياسة وعلى الحكومة ان بقيت أو ذهبت ان تقرأ هذه التطورات جيدا لأن هذه الانتفاضة أخلّت بتفاهمات قائمة بين فرقاء الحكومة".
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