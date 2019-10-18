يعقوبيان حيت الشعب اللبناني: بات هناك وعي لديهم بأنه لا امل من هذه السلطة

حيت النائب ​بولا يعقوبيان​ "الشعب ال​لبنان​ي الذي تظاهر ضد هذه السلطة، سلطة القمع والترهيب"، مطالبةً من ​الشعب اللبناني​ "أن لا يبقى اي أحد غدا في منزله وللاعتصام في كل المناطق اللبنانية وتنظيم ​تظاهرة​ شعبية كبيرة نقول للسلطة بكفي لانها لن تتغير و"لو بدا تشتي كانت غيمت"، مشيرةً إلى "إننا استطعنا أن نوقف بعض الصفقات ولكن لا يمكن أن نوقفها جميعها".

وفي حديث تلفزيوني، لفتت يعقوبيان إلى ان "لبنان صبر كتير ووصل الى مكان لم يعد بامكانه الاستمرار، كلّن يعني كلّن وحاجز الخوف انكسر"، مشيرةً غلى ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وغيرهم يعيشون بحالة نكران ولا يرون أن الشعب اللبناني انفجر واللبناني لم ينتفض يوما بها الشكل والتجارة المذهبية لم تعد موجودة و​سياسة​ التخويف لم تعد تجدي واستخدام الشارع في طريقة مذهبية كان "بياعا" ولكن الشعب اللبناني وصل إلى قناعة ان لا حل ولا امل من هذه السلطة"، موضحةً أن "من يكسرون هم طابور خامس لا الناس التي تريد أن تعبر عن وجعها في الساحات".