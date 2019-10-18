حنكش: ثابتون في موقعنا المعارض ونطالب بإستقالة هذه الحكومة

أكد عضو ​حزب الكتائب​ النائب الياس حنكش في حديث تلفزيوني أن "حزب الكتائب ثابت في موقعه المعارض ونطالب بإستقالة هذه ​الحكومة​ وتشكيل حكومة إختصاصيين إنقاذية تجري إنتخابات نيابية مبكرة".

ولفت إلى ان "حزب الكتائب لم يدخل في التسوية ولم يشارك في الحكومات الأخيرة ولم يعطيها الثقة"، مؤكدا ان "هذه التظاهرات هي ملك الشعب اللبناني ونحن كحزب معارض ندعمها ونشارك فيها". وقال: "نعوّل على وعي الشعب اللبناني ليحافظ على سلمية التظاهرات ويحدد أهداف واضحة لنصل إلى الوطن الذي لطالما حلمنا به".

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