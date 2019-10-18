أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "استقالة وزير الطاقة الأميركي ريك بيري"، قائلا "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها".
ولفت إلى أنه "سيغادر بيري في نهاية العام، لمتابعة اهتمامات أخرى، لقد كان ريك حاكما عظيما لتكساس، ووزيرا رائعا للطاقة، وهو أيضا صديقي في الوقت نفسه"، مشيراً إلى انه "يسرني أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت لمنصب وزير الطاقة الجديد".
وأفاد بأن "دان يمتلك تجربة لا مثيل لها في هذا القطاع، فهو محترف بالكامل"، مؤكدا أنه "ليس لديه أدنى شك في أنه سيقوم بعمل رائع".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب أكد استقالة وزير الطاقة الأميركي: أرشح دان برويليت لهذا المنصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.