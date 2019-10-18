ترامب أكد استقالة وزير الطاقة الأميركي: أرشح دان برويليت لهذا المنصب

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "استقالة وزير ​الطاقة​ الأميركي ​ريك بيري​"، قائلا "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها".

ولفت إلى أنه "سيغادر بيري في نهاية العام، لمتابعة اهتمامات أخرى، لقد كان ريك حاكما عظيما ل​تكساس​، ووزيرا رائعا للطاقة، وهو أيضا صديقي في الوقت نفسه"، مشيراً إلى انه "يسرني أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت لمنصب وزير الطاقة الجديد".

وأفاد بأن "دان يمتلك تجربة لا مثيل لها في هذا القطاع، فهو محترف بالكامل"، مؤكدا أنه "ليس لديه أدنى شك في أنه سيقوم بعمل رائع".