مركز المصالحة الروسي: الجيش السوري أسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون بريف اللاذقية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ أن "​الجيش السوري​ أسقط في محافظة ​اللاذقية​ طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون بالقرب من بلدة كباني في ​ريف اللاذقية​"، مشيراً إلى أن "خطر فقدان السيطرة على مراكز احتجاز عناصر تنظيم "داعش" الارهابي الأسرى وأفراد عائلاتهم بشمال سوريا لا يزال قائما".

وحذر من أن "الفرار المحتمل للإرهابيين من شأنه أن يؤدي إلى تدهور كبير للأوضاع في منطقة ​الشرق الأوسط​ برمتها".