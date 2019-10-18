الخارجية الايرانية: جاويش أوغلو بحث هاتفيا مع ظريف الأحداث الأخيرة في سوريا

أفادت ​وزارة الخارجية الايرانية​ بأن "وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني ​محمد جواد ظريف​ الوضع الحالي في ​سوريا​".

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