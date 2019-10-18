"الأزهر الشريف" دان تفجيري مسجد أفغانستان: أشد أنواع الإفساد في الأرض

دان "​الأزهر​ الشريف" بأشدّ العبارات، التفجيرَين اللذين استهدفا مسجدًا في ولاية ننكرهار شرقي ​أفغانستان​، وخلّفا 62 قتيلًا على الأقل.

وأكّد في بيان، أنّ "سفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وتحويلها إلى ساحة للصراع، وترويع المصلين والآمنين، من أشدّ أنواع الإفساد في الأرض"، مشدّدًا على أنّ "تلك الأعمال البغيضة تؤدّي إلى نشر الكراهيّة والعنصريّة وتخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف".

وأعرب عن تقديم خالص العزاء إلى أفغانستان حكومةً وشعبًا وإلى أسر الضحايا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم حاكم ننكرهار، عطا الله خوجياني، أنّ "حصيلة قتلى التفجيرين بلغت 62 شخصًا، فضلًا عن إصابة 60 آخرين".