مكتب غوتيريس: عدم إصدار واشنطن تأشيرات للدبلوماسيين يؤثر على عملنا

أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أن "عدم إصدار ​الولايات المتحدة​ تأشيرات للدبلوماسيين يؤثر بشكل مباشر على قدرة عمل مؤسسات ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​"، مشيراً إلى "إننا على اتصال دائم مع سلطات البلد المضيف، في محاولة لحل مشاكل التأشيرة وقد أثار الأمين العام غوتيريس هذا الموضوع شخصيا".

واعتبر أنه "من المهم للغاية حل هذه المشكلة، لأنها تؤثر على كيفية عمل الأمم المتحدة هنا في الولايات المتحدة".