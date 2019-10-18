أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات للدبلوماسيين يؤثر بشكل مباشر على قدرة عمل مؤسسات الأمم المتحدة في نيويورك"، مشيراً إلى "إننا على اتصال دائم مع سلطات البلد المضيف، في محاولة لحل مشاكل التأشيرة وقد أثار الأمين العام غوتيريس هذا الموضوع شخصيا".
واعتبر أنه "من المهم للغاية حل هذه المشكلة، لأنها تؤثر على كيفية عمل الأمم المتحدة هنا في الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب غوتيريس: عدم إصدار واشنطن تأشيرات للدبلوماسيين يؤثر على عملنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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