وزارة الدفاع الإسرائيلية: مقتل فلسطيني بنيران حراس أمنيين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنّ "حراسًا أمنيّين يعملون لحساب هيئة تابعة لوزارة الدفاع، قتلوا فلسطينيًّا كان يهاجمهم حاملًا سكينًا، عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية".
وأوضحت في بيان، أنّ "الحراس حضّوا المهاجم على التوقّف قبل أن يطلقوا النار عليه"، لافتة الى أن الحادث وقع في طولكرم شمال الضفة الغربية".
من جهتها، أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ "شخصًا قُتل بنيران إسرائيلية".
وفي وقت سابق الجمعة، كشفت الوزارة الفلسطينية أنّ "48 شخصًا أُصيبوا بجروح، 15 منهم بالرصاص الحيّ، في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل".
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