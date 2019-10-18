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وزارة الدفاع الإسرائيلية: مقتل فلسطيني بنيران حراس أمنيين في الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الدفاع ال​إسرائيل​ية أنّ "حراسًا أمنيّين يعملون لحساب هيئة تابعة لوزارة الدفاع، قتلوا فلسطينيًّا كان يهاجمهم حاملًا سكينًا، عند نقطة تفتيش في ​الضفة الغربية​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الحراس حضّوا المهاجم على التوقّف قبل أن يطلقوا النار عليه"، لافتة الى أن الحادث وقع في طولكرم شمال الضفة الغربية".

من جهتها، أكّدت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ أنّ "شخصًا قُتل بنيران إسرائيلية".

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت الوزارة الفلسطينية أنّ "48 شخصًا أُصيبوا بجروح، 15 منهم بالرصاص الحيّ، في اشتباكات مع ​القوات الإسرائيلية​ على الحدود بين ​قطاع غزة​ وإسرائيل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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