وزارة الدفاع الإسرائيلية: مقتل فلسطيني بنيران حراس أمنيين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الدفاع ال​إسرائيل​ية أنّ "حراسًا أمنيّين يعملون لحساب هيئة تابعة لوزارة الدفاع، قتلوا فلسطينيًّا كان يهاجمهم حاملًا سكينًا، عند نقطة تفتيش في ​الضفة الغربية​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الحراس حضّوا المهاجم على التوقّف قبل أن يطلقوا النار عليه"، لافتة الى أن الحادث وقع في طولكرم شمال الضفة الغربية".

من جهتها، أكّدت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ أنّ "شخصًا قُتل بنيران إسرائيلية".

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت الوزارة الفلسطينية أنّ "48 شخصًا أُصيبوا بجروح، 15 منهم بالرصاص الحيّ، في اشتباكات مع ​القوات الإسرائيلية​ على الحدود بين ​قطاع غزة​ وإسرائيل".