أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ بذلت جهدا كبيرا لإنشاء منطقة آمنة في ​سوريا​"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة الاميركية​ ترفض العملية العسكرية التركية شمال البلاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: بذلنا جهدا كبيرا لإنشاء منطقة آمنة في سوريا ونرفض العملية التركية شمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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