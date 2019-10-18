غورباتشوف: الولايات المتحدة رائدة في تدمير المعاهدات الدولية

اعتبر الرئيس السوفيتي الأول والأخير، ​ميخائيل غورباتشوف​ أن "الاستهانة بالقانون الدولي وعسكرة ​السياسة​ الدولية من أكبر التهديدات المحدقة ب​العالم​ اليوم"، مشيراً إلى انه "ثمة حقيقة لا جدال فيها: الخلافات بين دول يجب أن تحل بطريقة سلمية. ينبغي الجلوس إلى طاولة مفاوضات والتوصل إلى اتفاقات لكن ما الذي نشاهده الآن؟ التحذيرات والتدخلات بما فيها العسكرية ويحدث كل ذلك خارج إطار ​الأمم المتحدة​، تنهار الاتفاقات والآليات الدولية و​الولايات المتحدة​ هي التي تقوم بدور ريادي في ذلك وتقدم نموذجا سيئا للآخرين".

وأشار إلى أن "العالم يواجه اليوم تحديات لا يصلح استخدام القوة العسكرية وخطاب التهديد في التعامل معها على الإطلاق".