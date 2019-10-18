اعتبر الرئيس السوفيتي الأول والأخير، ميخائيل غورباتشوف أن "الاستهانة بالقانون الدولي وعسكرة السياسة الدولية من أكبر التهديدات المحدقة بالعالم اليوم"، مشيراً إلى انه "ثمة حقيقة لا جدال فيها: الخلافات بين دول يجب أن تحل بطريقة سلمية. ينبغي الجلوس إلى طاولة مفاوضات والتوصل إلى اتفاقات لكن ما الذي نشاهده الآن؟ التحذيرات والتدخلات بما فيها العسكرية ويحدث كل ذلك خارج إطار الأمم المتحدة، تنهار الاتفاقات والآليات الدولية والولايات المتحدة هي التي تقوم بدور ريادي في ذلك وتقدم نموذجا سيئا للآخرين".
وأشار إلى أن "العالم يواجه اليوم تحديات لا يصلح استخدام القوة العسكرية وخطاب التهديد في التعامل معها على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر غورباتشوف: الولايات المتحدة رائدة في تدمير المعاهدات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.