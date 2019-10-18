علمت "الخليج 365" ان الطرقات عند جسر البربير، الكولا، كورنيش المزرعة وبشارة الخوري لا زالت مقطوعة من قبل المحتجين.
كما علمت ان اشتباكات وقعت بين المحتجين والجيش على طريق بشارة الخوري.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطرقات عند جسر البربير والكولا وكورنيش المزرعة ما زالت مقطوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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