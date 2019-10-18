النشرة: الطرقات عند جسر البربير والكولا وكورنيش المزرعة ما زالت مقطوعة

علمت "​الخليج 365​" ان الطرقات عند جسر ​البربير​، ​الكولا​، ​كورنيش المزرعة​ و​بشارة الخوري​ لا زالت مقطوعة من قبل المحتجين.

كما علمت ان اشتباكات وقعت بين المحتجين والجيش على طريق بشارة الخوري.