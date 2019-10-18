الجيش يعمل على فتح مدخل الهرمل عند جسر العاصي ويطلق النار بالهواء

يعمل ​الجيش اللبناني​ على فتح مدخل ​الهرمل​ عند جسر العاصي وازاحة الإطارات المشتعلة ، ويواجه الجيش المتظاهرين ب​إطلاق النار​ بالهواء بعد ان عمد عدد منهم الى رشق العناصر بالحجارة .

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