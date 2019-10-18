قوى الامن: ارتفاع عدد الجرحى بصفوف قوى الامن إلى 52 وتوقيف 70 شخصا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن "عدد الجرحى في صفوف ​قوى الامن الداخلي​ ارتفع الى 52 اصابة، كما تم توقيف 70 شخصاً خلال قيامهم بأعمال تخريب واشعال حرائق وسرقة في ​وسط بيروت​ ويجري حالياً توزيعهم على القطعات المختصة لاجراء المقتضى بناء على اشارة ​القضاء​".

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