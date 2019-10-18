معارك عنيفة بالمكسيك بعد اعتقال نجل «امبراطور المخدرات»

اعتقلت قوات الأمن المكسيكية أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان، الشهير باسم «إل تشابو»، مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان، معقل عصابة «كارتل سينالوا» التي يرأسها خواكين.
وذكرت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام مكسيكية اليوم الجمعة، أن قوات الأمن المكسيكية أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان، الذي يُعتقد أنه وأخوته من العناصر النافذة في المنظمة منذ حبس والدهم في الولايات المتحدة.
من جانبه.. قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في ولاية سينالوا في وقت لاحق.
وأكدت شرطة ولاية سينالوا أن عدة سجناء هربوا من أحد السجون خلال الفوضى التي استمرت ساعات.
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