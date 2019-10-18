غدا.. حزب الحرية المصرى يعقد مؤتمره العام الثانى.. ويكرم أبطال أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حزب الحرية المصرى، مؤتمره العام الثانى لأمانة القاهرة بحضور قيادات الحزب ورئيسه النائب صلاح حسب الله، وذلك فى إحدى فنادق القاهرة. ويهدف المؤتمر لبحث آخر التطورات فى أمانة القاهرة، وتكريم أبطال حرب أكتوبر . Advertisements ويبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية المؤتمر العام الثاني، ويلقيها أمين التنظيم المركزي أحمد إدريس، وعرض فيلم تسجيلي يوضح فعاليات أمانة القاهرة وتقرير عن أمانة القاهرة، إضافة إلى نبذة عن انتصارات أكتوبر، وعرض فيلم تسجيلي، يليها كلمة نائب رئيس الحزب الدكتور مجدي علام (مشرف عام القاهرة )، وكلمة أخرى للأمين العام، أحمد مهنى، وكلمة رئيس الحزب الدكتور صلاح حسب الله، ويليها تكريم أبطال اكتوبر، وتكريم خاص للواء يحيى وهدان، وعرض فقرة وطنية.

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