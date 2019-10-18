شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: جاهزون لخوض انتخابات البرلمان..ولدينا كوادر تنافس فى أى استحقاق انتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا لها غدا السبت، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، وذلك لمناقشة عدد من الأمور التنظيمية داخل حزب الوفد.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن الاجتماع سيتناول تطورات الأوضاع على الساحة السياسية مؤخرا، إلى جانب عدد من الأمور التنظيمية داخل بيت الأمة.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب يستعد بقوة للانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن بيت الأمة لديه من الكوادر السياسية التى تمكنه من أن يكون رقما صعبا فى أى استحقاقات برلمانية.