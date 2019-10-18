شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب يفضح تدخل أردوغان السافر في اختيار رؤساء الجامعات الموالين له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح تسريب محادثة هاتفية بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورئيس مجلس التعليم العالي في تركيا، يكتا ساراتش، حجم التدخلات من أردوغان أثناء فترة رئاسته للوزراء في تعيين رؤساء الجامعات من الموالين له.

وعلى الرغم من أن تعيين رؤساء الجامعات، في ذلك الوقت، كان من اختصاصات رئيس الجمهورية، إلا أن أردوغان تدخل بشكل سافر، لاختيار موالين له، ليضمن السيطرة على الجامعات لصالح حزبه «العدالة والتنمية"

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