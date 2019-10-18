شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سليم يطالب الجامعة العربية بتجميد عضوية قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أنه يؤيد تمامًا النقاشات الدائرة داخل الجامعة العربية لتجميد عضوية قطر، خاصة بعدما ثبت بالدليل القاطع وعبر عشرات الأزمات والمواقف أن النظام الحاكم في قطر، يسعى لتفتيت الدول العربية ويساند الحركات الإرهابية.

وأشار النائب إلى، أن هذه الخطوة لو تمت ستكون انتصارا كبيرا للإرادة السياسية العربية، في الدفع بقطر خارج المنظومة العربية وفضح مواقفها، لافتا إلى أن قطر ساندت مؤخرا وبسفور تام العدوان التركى على سوريا الدولة العربية، وتحفظت على قرار يدين عدوان أردوغان على الأراضى السورية، ما يفضح مواقفها ويكشفها تماما.

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واختتم النائب قائلا "قطر شاركت على مدى سنوات فى العديد من الأزمات التى لحقت بالمنطقة، وأبرزها تفشى ظاهرة الإرهاب واحتواء عناصره ودعمه ماليا وعسكريا وإعلاميا".