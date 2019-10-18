الرئيس اللبناني: حريص على تحقيق الإصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه الشديد على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، والعمل على مكافحة الفساد، وتطوير النظام السياسي القائم، مشددًا على مواصلته الجهود في اتجاه تحقيق المعالجات المطلوبة للأزمات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، مساء اليوم في قصر بعبدا الجمهوري، وفدًا من المتظاهرين الذين تجمعوا على طريق القصر الرئاسي في بعبدا، حيث اطلع منهم على الأسباب التي أدت إلى تحركهم والمعاناة التي يشكو منها اللبنانيون خصوصا الشباب.

وقال عون: "وجعكم هو وجعي وأشعر معكم به، وسوف أعمل قدر جهدي من أجل التخفيف من معاناتكم. لقد بدأنا سلسلة إجراءات للحد مما تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التركيبة اللبنانية وقواعد النظام اللبناني وخصوصيته".