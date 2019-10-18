نسيت كتبها.. حقيقة صورة تلميذة كفرالشيخ "المحبوسة" وأول رد من التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ، اليوم الجمعة، استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، لتقصيره في أداء مهام عمله، بعد حبس تلميذة في المدرسة دون علم الإدارة عقب انتهاء اليوم الدراسي.

كما وجهت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ، مسئولي إدارة الحامول التعليمية، بفتح تحقيق فوري وعاجل مع المشرف العام على المدرسة المذكورة، ومعلم فصل الطالبة في الحصة الأخيرة، بالإضافة إلى نوبتجي الأمن.

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وقالت وكيل الوزارة عبر بيان صادر عن إدارة الإعلام بالمديرية، مساء اليوم الجمعة، إنه سيجري رد اعتبار الطالبة بشكل يحفظ لها كرامتها وأدميتها، مؤكدة أنها تشعر بالحزن تجاه ما حدث للطفلة، ومضيفة أن المقصر سينال الجزاء المناسب.

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم في كفرالشيخ، أن وكيلة الوزارة رصدت الواقعة وفق ماجرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن التلميذة التي جرى حبسها في المدرسة، أمس الخميس، طوال ساعة كاملة في مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية.

ونفىت وكيل الوزارة من خلال البيان، ما أشيغ حول قيام التلميذة بتنظيف فصلها، وكان السبب في تأخرها عن موعد الانصراف من المدرسة، موضحة أن التلميذة عادت لفصلها لنسيانها بعض الكتب المدرسية، عندما عادت وجدت الباب الحديدي للمدرسة مغلق.