عالم الجريمة في 7 أيام.. "قاتل أباه وضحية الشهامة وأسطورة الدكش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الوقائع التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

"قتيل المنوفية"

أحال النائب العام المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

"الهجوم على فندق الأهرامات"

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، 6 متهمين بالإعدام شنقًا، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وكما قضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدث بالسجن 10 سنوات، في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة".

الإرهابي الليبي "المسماري" للمفتي

أحالت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، أوراق المتهم الليبي عبدالرحيم عبد الله المسماري إلى فضيلة المفتي؛ على خلفية اتهامه في القضية المعروفة بـ"حادث الواحات".

اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية

قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرابة 50 وفدا قضائيا سيحضرون احتفالية المحكمة بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها (اليوبيل الذهبي) بالإضافة لبعض المراقبين من عدة دول.

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حريق كنيسة حلوان

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الحريق الذي شب في كنيسة مارجرجس بحلوان تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بمبنى الكنيسة.

جريمة كشفها الذباب

سأم الحاج محمود من سلوكيات نجله الطائش، وكثرة طلبه للمال لشراء أقراص مخدرة تمنحه قوة زائفة وتأخذه في جولة وهمية بعيدًا عن الواقع، رفض منحه أي مبالغ أخرى، فعوقب بالقتل بطريقة بشعة إذ دفنه فلذة كبده في مقبرة أسمنتية أسفل سرير غرفته، وخيل له الشيطان السبيل باحتمالية إخفاء معالم جريمته، إلا أن الحكاية انتهت به أشلاء على شريط السكة الحديد.

حادث الشروق

لقى 3 طلاب بالجامعة البريطانية، مصرعهم؛ إثر اصطدام سيارتهم بالسور الخرساني جانب الطريق في مدينة الشروق، ما أدى لنشوب حريق داخل السيارة.

نهاية أسطورة "الدكش" بأوسيم

كواليس مقتل "الكابتن" في العمرانية

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ملابسات مقتل مالك صالة ألعاب رياضية بمنطقة العمرانية.