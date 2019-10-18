الطائف تستضيف المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي

تنطلق اليوم فى محافظة الطائف المؤتمر العربى السادس للروبوت والذكاء الاصطناعى، بإشراف الجمعية العربية للروبوت.
يقام المؤتمر فى ظل ما يشهده العالم من تطور كبير فى صناعة الروبوتات، ومن ثم الحاجة الماسة لتبادل الخبرات العربية والعالمية.
وأوضح رئيس المؤتمر العربى السادس للروبوت والذكاء الاصطناعى الدكتور جار الله الغامدى أن المؤتمر يهدفإلى نشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت فى المجتمعات العربية، والعمل على تنظيم المسابقات والأنشطة والفعاليات فى مجال الروبوت، ودعم العلاقات العلمية بين أعضاء الجمعية، وتشجيع تبادل الدراسات والبحوث، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية من أجل التعاون وتبادل الخبرات واللقاءات، وتنظيم الدراسات والدورات التدريبية وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة.
كما يهدف المؤتمر إلى التعاون المهنى مع المؤسسات العربية ذات العلاقات والاهتمام المشترك فى مجال الروبوت والذكاء الاصطناعى، وبناء قدرات الشباب العربى فى علوم الروبوت والذكاء الاصطناعى، وإبراز الجمعية كمؤسسة استشارية متخصصة وتقديمها كبيت خبرة فى مجال الروبوت والذكاء الاصطناعى، وتشجيع المؤسسات ذات العلاقة فى الدول العربية على تبنى المبادرات وتقديم الخدمات فى هذا المجال العلمى.
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