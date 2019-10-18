عودة أمير الكويت إلى بلاده ترسم لوحة رائعة من لوحات الوحدة الوطنية

رسمت الكويت بكل أطيافها لوحة رائعة من لوحات الوحدة الوطنية عندما خرجت الأربعاء الماضى عن بكرة ابيها لاستقبال أميرها الشيخ صباح الأحمد، بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح فى الولايات المتحدة. وعبر الشيخ صباح عن بالغ التقدير للمتابعة الحثيثة للاطمئنان على صحته وقال إن هذا الموقف جسّد روح الأسرة الواحدة بتلاحمها وسجاياها الحميدة، وعبر أمير الكويت عن شكره وامتنانه، لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم المستمر والمقدر، للاطمئنان على صحته، وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات. ويرى المراقبون ان هذا التفاعل الكبير من المواطنين الكويتيين والمقيمين لعودة امير الكويت يمثل تأكيدا عمليا بتمسكهم بالقيادة الحكيمة لآل الصباح واعتبار ان الشيخ صباح الأحمد هو رمز الاستقرار والأمان لكل المستويات فى الكويت بما عرف عنه من حكمة وحنكة سياسية يندر وجودها فى أى زعيم فى العالم لما له من خبرة طويلة جدا فى العمل الرسمى تمتد لسنوات طويلة جدا وبما عرف عنه انه عميد الدبلوماسية العالمية وقائد العمل الإنسانى فى العالم.

واحتشد عدد كبير من مسئولى الكويت فى مطار الكويت لاستقباله فى مقدمتهم ولى العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس الحرس الوطنى الشيخ سالم العلى، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، وكبار مسؤولى الدولة.

وقال ولى العهد مخاطبا أمير الكويت لدى استقباله وقال: فرح أهل الكويت كلهم بقدومك. . . هذا عيد. . اليوم عندنا عيد.

وعبر ولى العهد عن سعادته أن الفرحة تعلو على وجوه الجميع وتشملهم البهجة، وقال رئيس الحرس الوطنى، أكد أن قادة الحرس وقواته

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تغمرهم البهجة والسرور بعودة الأمير إلى ارض الوطن وهو ما بعث الطمأنينة فى قلوب الجميع.

وعبر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن سعادته البالغة وسعادة الشعب الكويتى والمقيمين حيث عادت إليهم الروح والسعادة فى محياهم، ليواصل أمير الكويت مسيرة النهضة والرخاء والنماء والبناء للكويت، وقال رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء، يستذكر بكل عرفان إنجازات سمو الأمير ومآثره الكبيرة تجاه الوطن،

كما عبر النواب عن فرحتهم الغامرة إذ قال النائب سعدون حماد إن عودة الأمير تعد فرحة لأهل الكويت، فالكل ينتظر عودته إلى الوطن ليعم الفرح على الجميع ليكمل مسيرة البناء والعطاء وليقود زمام الأمور بالحكمة التى تميّز بها خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة فى الوقت الحالى.

وعلى المستوى الشعبى عبّر الكويتيون والمقيمون بمختلف أطيافهم وأعمارهم عن مشاعرهم الفياضة والصادقة تجاه قائد مسيرتهم، فى مشاهد شكلت ملحمة حب ووفاء وجسدت روح الأسرة الواحدة، وعكست تقدير أهل الكويت وولائهم المطلق لقائدهم، فالعودة تمثل معانى كثيرة وتعنى تجدد ذلك الشعور الكبير بالراحة والاطمئنان باعتبار أمير الكويت صمام الامان والسند الأول للكويت فى ضوء التحديات الإقليمية. وازدانت الشوارع بلوحات الترحيب، واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعى فرحا بعودة الشيخ صباح الأحمد وشهدت إطلاق أكثر من «هاشتاج» تضمنت روائع من الأبيات الشعرية وعبارات الترحيب لعودة الأمير. وبمجرد إطلالة طائرة أمير الكويت فى سمائها، يرافقها عدد من مقاتلات سلاح الجو الكويتى، كان الفرح والسرور ينتشر عبر وسائل التواصل وسارع المواطنون إلى تصوير الطائرة وهى تهبط

فى المطار الأميرى، واشتعلت وسائل التواصل أيضا بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو للترحيب به. كما تداول المغردون مقطع فيديو يظهر خلاله مواطن كويتى بصحبة ابنته وهما يقبلان صورة الامير المعلقة فى أحد شوارع مدينة الكويت فرحاً بعودته. ونظمت بلدية الكويت احتفالية شعبية فى سوق المباركية مساء الاربعاء تحت عنوان «نوّرت»، حيث زينت السوق بصور أمير الكويت، ونصبت لوحة عملاقة بعنوان «رسالة حب ووفاء» أتاحت الفرصة أمام جموع المواطنين والمقيمين للتوقيع عليها. كما تم خلال الاحتفالية توزيع باجات تحمل صور الشيخ صباح الاحمد، إضافة إلى إطلاق منطاد يحمل صورة سموه وذلك بالتزامن مع إذاعة الأناشيد الوطنية احتفاء بهذه المناسبة. وشارك مكتب الشهيد فى تلك الأفراح حيث وزع، بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدنى، هدايا تذكارية على القادمين الى أرض الوطن. من جانبها، شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية المسافرين والعاملين فى مبنى الركاب «T4» فرحتهم بالاحتفال. وعبّر رئيس مجلس إدارة الكويتية يوسف الجاسم عن سعادته بعودة أمير الكويت إلى ربوع وطنه وأشار الى مشاركة الخطوط الكويتية المسافرين والعاملين فى مبنى الركاب (T4) فرحتهم بالاحتفال بهذا اليوم. ونظمت كلية التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب، فعالية بعنوان «رسالة حب ووفاء» وشارك فى أنشطة الفعالية عميد الكلية الدكتور على الحجرف ومساعدو العميد وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وطالبات الكلية. وعبرت شركة «زين» للاتصالات المتنقلة عن فرحتها بطريقة مبتكرة، عبر مقطع من أوبريت وطنى بصوت الفنان نبيل شعيل، حيث يستمع المتصل بأى خط من خطوط الشركة إلى مقطع من الأوبريت قبل أن يرن الهاتف عند الشخص المطلوب. وقد لاقت خطوة الشركة استحسانا واسعا، بين شرائح مستخدمى خدمتها الهاتفية والمتصلين بأرقامها. وبالقرب من مكتب الوفد فى الكويت فى منطقة السالمية اكتظت المنطقة بالسيارات لعدة ساعات، وقامت سيارات ودوريات الشرطة بتنظيم حركة المرور التى فاقت كل التوقعات لقيام أحد محلات الوجبات الخفيفة بتوزيع وجبات وعصائر مجانية طوال اليوم احتفالا بعودة امير الكويت إلى بلاده.

وجاءت عودة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الى بلاده لتنعش بشكل كبير سوق الإعلانات فى وسائل الاعلام الورقية والإلكترونية والاعلانات الثابتة الخارجية وذلك على الرغم من الركود الذى أصاب سوق الإعلانات فى الفترة الأخيرة.