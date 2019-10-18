حمد بن جاسم يهاجم العرب لانتقادهم الغزو التركي

بعدما شذت عربيا بالاصطفاف خلف إردوغان، هاجم رئيس وزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني الجامعة العربية، إثر انتقادها الغزو التركي لسورية قبل أيام، وكتب في تغريدات على حسابه على تويتر: "ها قد اتفقت تركيا وأميركا بخصوص الشريط الحدودي، واتضح من ذلك ضحالة البيان الصادر من الجامعة، التي لم يعد لها مصداقية لا في الشارع العربي ولا العالمي ولا حتى من المجتمعين أنفسهم، والسبب أنها لم تعالج قضاياها الأساسية في العالم العربي، ولست بصدد تعدادها"، كما تابع قائلا: "اتضح الآن أن دخول تركيا إلى الشريط الحدودي كان بموافقة أميركية روسية إيرانية سورية".

موقف قطر

ويأتي موقف حمد بن جاسم في تكرار لما صرح به إردوغان قبل يومين في كلمة له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، إذ هاجم جامعة الدول العربية، بعد أن أدانت في اجتماع وزراء خارجيتها في العاصمة المصرية، القاهرة، ما أسمته "العدوان التركي" على سورية، وقال إردوغان إن الجامعة لم تدفع قرشا واحدا على اللاجئين السوريين، ورأى أنها تسعى إلى إعادة مقعد سورية من أجل إدانة تركيا والإساءة لها.

تأييد قطري للغزو التركي

وكان وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، اعتبر خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأمن العالمي 2019 بالدوحة أن الغزو التركي لشمال سوريا "ليس جريمة"، قائلا "ليس جريمة أن تعمل تركيا على حماية نفسها من المجموعات الإرهابية"، وأضاف أن "ما تقوم به تركيا في محافظتها على وحدة أراضي سورية لم تقم به الجامعة العربية"، كما أثنى على الأسلوب الذي تتبعه القوات التركية.