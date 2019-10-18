حمد بن جاسم يهاجم العرب لانتقادهم الغزو التركي

موقف قطر
ويأتي موقف حمد بن جاسم في تكرار لما صرح به إردوغان قبل يومين في كلمة له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، إذ هاجم جامعة الدول العربية، بعد أن أدانت في اجتماع وزراء خارجيتها في العاصمة المصرية، القاهرة، ما أسمته "العدوان التركي" على سورية، وقال إردوغان إن الجامعة لم تدفع قرشا واحدا على اللاجئين السوريين، ورأى أنها تسعى إلى إعادة مقعد سورية من أجل إدانة تركيا والإساءة لها.
تأييد قطري للغزو التركي
وكان وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، اعتبر خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأمن العالمي 2019 بالدوحة أن الغزو التركي لشمال سوريا "ليس جريمة"، قائلا "ليس جريمة أن تعمل تركيا على حماية نفسها من المجموعات الإرهابية"، وأضاف أن "ما تقوم به تركيا في محافظتها على وحدة أراضي سورية لم تقم به الجامعة العربية"، كما أثنى على الأسلوب الذي تتبعه القوات التركية.
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