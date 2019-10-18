14 قتيلا مدنيا واشتباكات في شمال سورية رغم وقف النار

بعد ساعات على إعلان واشنطن اتفاقا لوقف إطلاق النار، قتل 14 مدنيا في الهجوم التركي في شمال شرق سورية، وفق المرصد السوري لحوق الإنسان، بالتزامن مع استمرار تهديدات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمقاتلين الأكراد، وبموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في أنقرة، وافقت تركيا الخميس على تعليق هجومها في شمال شرق سورية مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية، من المنطقة الحدودية خلال خمسة أيام.

استمرار الاشتباكات

وأشار المرصد أن استمرار الاشتباكات المتقطعة في مدينة رأس العين، التي تسعى قوات سورية الديموقراطية لمنع القوات التركية والفصائل الموالية لها من استكمال السيطرة عليها، فيما اتهمت قوات سورية الديموقراطية أمس تركيا بخرق الاتفاق.

اتفاق وقف القتال

وقال المسؤول الإعلامي مصطفى بالي "بالرغم من اتفاق وقف القتال، يواصل القصف الجوي والمدفعي استهدافه مواقع المقاتلين والمدنيين والمستشفى في رأس العين"، حيث أسفر الهجوم التركي، وفق المرصد السوري، عن مقتل أكثر من 80 مدنيا و230 مقاتلا من قوات سورية الديموقراطية.

اتفاق بنس

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وبعد محادثات، أعلن بنس مساء الخميس أنه "خلال 120 ساعة، سيتم تعليق كل العمليات العسكرية على أن تتوقف العملية نهائيا، ما إن يتم إنجاز هذا الانسحاب"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، فيما ينص الاتفاق على انسحاب القوات الكردية من منطقة بعمق 32 كيلومترا.

أبرز نقاط اتفاق بنس مع تركيا

- تعليق كل العمليات العسكرية في مناطق الأكراد

- انسحاب القوات الكردية من منطقة بعمق 32 كيلومترا

- تتوقف العملية نهائيا بعد إنجاز الانسحاب