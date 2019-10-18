استشهاد فلسطيني في الضفة وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال على حدود غزة

علاء مشهراوي- غزة

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، مساء أمس قرب حاجزا للاحتلال جنوبي طولكرم بدعوى محاولته طعن جنود إسرائليين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الشاب رعد ماجد محمد البحري (25عاما) ومنعت طواقم الاسعاف من انقاذه.

وأصيب نحو 70 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق أمس في مواجهات مع الاحتلال ضمن تظاهرات مسيرات العودة الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن من بين الإصابات 26 بالرصاص الحي وصفت حالة عدد منهم بأنها خطيرة إلى متوسطة. أُصيب 69 فلسطينياً برصاص الاحتلال أمس خلال الجمعة الـ79 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة تحت شعار «لا للتطبيع»، وأفادت وزارة الصحة أن الطواقم الطبية تعاملت مع 69 إصابة بجراح مختلفة منها 26 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال.

واحتشد الشبان على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ونشر جيش الاحتلال المزيد من قواته وآلياته مقابل تجمعات الفلسطينيين. في غضون ذلك، أُصيب شابان أحدهما متضامن أجنبي بجروح فيما اعتقل جيش الاحتلال متضامناً إسبانياً خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على أراضي القرية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة من خلال كمين شارك فيه عدد كبير من الجنود أسفر عن اعتقال المتضامن الإسباني بعد الاعتداء عليه بالضرب، فيما أصيب شابان بجروح أحدهما متضامن جراء سقوطهما أثناء ملاحقة الجنود للمشاركي، وقال منير قادوس الناشط في مجال حقوق الإنسان في مؤسسة «يايش دين» إن قوات الاحتلال طردت 15 متطوعاً أجنبياً من جنسيات مختلفة من منطقة القرينات في بورين خلال مساعدتهم قاطفي الزيتون في المنطقة.