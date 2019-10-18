على نفقة الإمارات.. إجراء 30 عملية جراحية لجرحى الحرب في اليمن

عدن (الاتحاد)

خضع نحو 25 من جرحى الحرب في اليمن لعدة عمليات جراحية في مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، ضمن اللفتة الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الفئة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انقلاب ميليشيات الحوثي.

وأفاد مسؤول في مكتب شؤون جرحى الحرب في عدن بأن الجرحى خضعوا لأكثر من 30 عملية جراحية ناجحة في تخصصات مختلفة، منها جراحة العظام والمخ والأعصاب والمسالك البولية والجراحات التجميلية والعيون وجراحات عامة، موضحاً أن تلك التدخلات الطبية جاءت عقب الإصابات الخطيرة التي تعرض لها الجرحى على يد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات القتال التي تشهدها عدد من المناطق الجنوبية.

وأشار المصدر إلى أن الجرحى يحظون برعاية واهتمام كبيرين، في ظل اللفتة الإنسانية والسخية التي تبنتها قيادة دولة الإمارات ضمن جهودها الداعمة والمساندة للفئات المتضررة من الحرب الغاشمة في اليمن، لافتاً إلى أن عدداً من الجرحى الذين خضعوا للعمليات سيعودون قريباً إلى أرض الوطن عقب تماثلهم التام.

واستفاد الآلاف من جرحى الحرب في اليمن من المبادرات الإنسانية التي تبنتها دولة الإمارات لمصلحة للتخفيف من معاناة الجرحى، عبر مساعدتهم على استكمال رحلتهم العلاجية في الخارج، وتوفير الدعم اللازم للعلاج.