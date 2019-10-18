الجيش الليبي يسقط طائرتي «درون» تركيتين.. واستعادة «العزيزية» بالكامل

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تمكن سلاح الجو الليبي من تدمير أكبر مخزن للأسلحة والذخيرة تابع لميليشيات الوفاق في مدينة مصراتة، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، في غارات جوية دمرت مخزناً ضخماً لذخيرة الميليشيات أول أمس، في ضواحي طرابلس.

وقال الجيش الليبي إن جميع قواته ووحداته العسكرية والاستخباراتية وسلاحه الجوي تمكن من تدمير أكبر مخزن لأسلحة ومعدات الميليشيات في مدينة مصراتة، مشيراً إلى أن المخزن يعد مستودعاً للسلاح الوارد من الخارج لاستخدامه ضد قوات الجيش.

إلى ذلك، أكد اللواء محمد منفور، قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي، تمكن الطيران الليبي من إسقاط طائرة تركية مسيّرة تابعة لميليشيات الوفاق في مدينة مصراتة، مشيراً إلى أن الطائرة المسيّرة التي استهدفها سلاح الجو من طراز «TB2 بيرقدار»، وأنهم تمكنوا من إسقاطها في منطقة طمينة جنوب شرق الكلية الجوية مصراتة.

وأوضح قائد غرفة عمليات سلاح الجو التابع للجيش الليبي أنه تم استهداف الطائرة وإسقاطها أثناء محاولتها العودة للكلية الجوية مصراتة بعد تنفيذها مهام قتالية ضد قوات الجيش الليبي في طرابلس. بدورها، كشفت شعبة الإعلام الحربي عن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة تركية تابعة لميليشيات الوفاق جنوب ليبيا.

وفي طرابلس، أعلنت قوات الجيش بسط سيطرتها الكاملة على منطقة العزيزية الكبرى وضواحيها إضافة إلى حي التوغار بالكامل، والسيطرة على الطريق الرابط بين ورشفانة وسوق السبت.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ «الاتحاد» إن الميليشيات الإرهابية بقيادة أسامة جويلي تراجعت إلى ما بعد كوبري الزهراء، مشيراً إلى تمكن قوات الجيش الليبي من قتل وأسر عدد من المسلحين ومصادرة عدد من الآليات.

فيما قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن سلاح الجو التابع لقيادة الجيش الليبي نفذ عدة غارات جوية على معسكر ومرافق في مدينة مصراتة كانت تستخدم من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية.

وأكد المسماري أن الغارات الجوية نجحت في تدمير وإحراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه المرافق التي استخدمت من قبل الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

ولفت متحدث الجيش الليبي إلى أن هذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل مضنٍ لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية التي استطاعات بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه المرافق التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر دفاع جوي وصلت لها من تركيا.

بدورها، نفت القوات المسلحة الليبية ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إسقاط الميليشيات المسلحة للوفاق لإحدى طائرات سلاح الجو الليبي داخل مدينة مصراتة، مؤكدة أنها معلومات عارية تماما عن الصحة.

وفي القاهرة، انطلقت الاجتماعات التشاورية لأعضاء مجلس النواب الليبي من أجل مناقشة الخروج من الأزمة الليبية ووضع خريطة طريق لإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا، وذلك بناء على دعوة من مجلس النواب المصري. وشهدت النقاشات خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات عصر أمس، توحيد الرؤى الليبية والعمل على توفير المناخ المناسب للبرلمان الليبي باعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبي، بالإضافة لعقد اجتماعاته وجلساته والعمل على إعادة قنوات الحوار بين البرلمانيين الليبيين في سبيل التوصل إلى حلول للأزمات كافة التي تواجهها ليبيا.

وقال مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» إن اجتماعات القاهرة تأتي في توقيت مهم للغاية، مشيراً إلى أن المشاورات الجارية بمصر بواسطة أعضاء البرلمان ستحمل عدة رسائل سياسية للأطراف الدولية الداعمة لمؤتمر برلين المزمع تنظيمه خلال أسابيع.